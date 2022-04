Newcastle vence Leicester (2-1) e fica ainda mais perto da permanência na Premier League

O Newcastle conquistou uma nova vitória, neste domingo diante do Leicester (9º) pela 33ª rodada, dando assim mais um passo para se manter na Premier League por mais um ano apesar dos problemas que os 'Magpies' têm enfrentado durante a temporada.

Com 37 pontos, a equipe alvinegra ocupa a 14ª colocação, e já tem uma vantagem de doze pontos sobre a primeira posição da zona de rebaixamento, que atualmente é ocupada pelo Burnley.

Apesar de passar o primeiro turno da temporada na zona de rebaixamento, o Newcastle está completando um forte segundo turno desde que se tornou propriedade de um fundo soberano da Arábia Saudita.

O atacante nigeriano Ademola Lookman colocou o Leicester na frente aos 19 minutos, mas o brasileiro Bruno Guimarães, contratado na janela de janeiro, deixou os três pontos no St. James Park graças a dois gols (30 e 95).

Ao chegar à metade da competição, na 19ª rodada, o Newcastle era penúltimo com 11 pontos, e estava a cinco pontos da zona de permanência na Premier League.

No outro jogo disputado neste domingo, o West Ham (7º), que alcançou as semifinais da Liga Europa ao eliminar o Lyon na quinta-feira, não passou de um empate em 1 a 1 em casa com o Burnley (18º).

A 33ª rodada teve quatro dos seus jogos adiados (Aston Villa-Liverpool, Leeds-Chelsea, Everton-Crystal Palace, Wolverhampton-Manchester City) devido à disputa neste fim de semana das semifinais da Copa da Inglaterra.

-- Jogos da 33ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Tottenham - Brighton 0 - 1

Manchester United - Norwich City 3 - 2

Southampton - Arsenal 1 - 0

Watford - Brentford 1 - 2

- Domingo:

Newcastle - Leicester 2 - 1

West Ham - Burnley 1 - 1

- Terça-feira:

(16h00) Aston Villa - Liverpool

- Quarta-feira:

(15h30) Leeds - Chelsea

- Quinta-feira:

(15h45) Everton - Crystal Palace

. adiado

Wolverhampton - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 74 31 23 5 3 72 20 52

2. Liverpool 73 31 22 7 2 79 22 57

3. Chelsea 62 30 18 8 4 64 23 41

4. Tottenham 57 32 18 3 11 56 38 18

5. Manchester United 54 32 15 9 8 52 44 8

6. Arsenal 54 31 17 3 11 45 37 8

7. West Ham 52 33 15 7 11 52 43 9

8. Wolverhampton 49 32 15 4 13 33 28 5

9. Leicester 40 30 11 7 12 46 50 -4

10. Brighton 40 32 9 13 10 29 37 -8

11. Brentford 39 33 11 6 16 41 49 -8

12. Southampton 39 32 9 12 11 38 52 -14

13. Crystal Palace 37 31 8 13 10 43 40 3

14. Newcastle 37 32 9 10 13 36 55 -19

15. Aston Villa 36 31 11 3 17 42 46 -4

16. Leeds 33 32 8 9 15 38 68 -30

17. Everton 28 30 8 4 18 33 52 -19

18. Burnley 25 31 4 13 14 26 45 -19

19. Watford 22 32 6 4 22 30 62 -32

20. Norwich City 21 32 5 6 21 22 66 -44

