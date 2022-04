Glasgow Rangers vence Celtic e vai à final da Copa da Escócia

O Glasgow Rangers se classificou para a final da Copa da Escócia ao derrotar o vizinho Celtic por 2 a 1 neste domingo, marcando o gol decisivo na prorrogação.

O Celtic ainda luta pelo título da liga, em que lidera com seis pontos de vantagem sobre o Rangers, depois de vencê-los pelo mesmo placar há duas semanas.

O Celtic abriu o placar aos 64 minutos, mas o Rangers empatou a 12 minutos do fim.

Foi um gol contra de Carl Starfelt aos 114 minutos que levou o time à final.

Os Rangers vão disputar o título com o Hearts of Midlothian no dia 21 de maio.

Antes disso, os dois times de Glasgow se encontrarão novamente pela quinta vez nesta temporada no dia 1º de maio no estádio Celtic Park em uma partida da liga.

