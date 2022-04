Filho de Paul Auster é acusado da morte da filha por overdose

O filho do famoso escritor Paul Auster foi acusado de homicídio culposo na morte por overdose de sua filha de 10 meses, informou a polícia de Nova York neste domingo (17).

Daniel Auster, 44, cuidava de sua filha Ruby em 1º de novembro em sua casa no Brooklyn quando o bebê foi encontrado inconsciente. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde morreu.

O escritório do legista concluiu que a morte foi devido a "intoxicação aguda devido aos efeitos combinados de fentanil e heroína", disse a polícia à AFP.

"O incidente foi considerado homicídio" após consulta ao escritório do promotor público, disse a polícia, acrescentando que Daniel Auster foi preso e acusado de homicídio culposo.

De acordo com a mídia local, ele foi preso na noite de sexta-feira.

O nome de Daniel Auster surgiu em 1996 após o assassinato de André Meléndez, um imigrante colombiano de 26 anos conhecido como "Ángel", membro do Manhattan Kids Club e suposto traficante de drogas.

O filho do autor de "A Trilogia de Nova York" não foi envolvido nesse crime, mas dois anos depois ele se declarou culpado de possuir US $ 3.000 que haviam sido roubados da vítima e foi condenado a liberdade condicional.

Duas pessoas se declararam culpadas do assassinato do colombiano Michael Alig e seu colega de quarto Robert Riggs, que jogou o corpo no rio Hudson.

O pai de Daniel, Paul Auster, vencedor do Prêmio Príncipe das Astúrias de Literatura 2006, é um dos maiores romancistas da cena literária contemporânea, autor de obras como "Palácio da Lua", "Leviatã" e "Vertigo".

af/zm/ll/aa

Tags