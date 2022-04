Cinco mortos em vários ataques em Kharkiv no leste da Ucrânia

Uma série de ataques a Kharkiv - a segunda maior cidade da Ucrânia - deixou cinco mortos e 13 feridos, informaram os serviços de resgate à AFP.

Jornalistas da AFP ouviram tiros e viram cinco incêndios em bairros residenciais no centro de Kharkiv. De acordo com Maksim Khaustov, que chefia os serviços de resgate da região, cinco pessoas morreram e 13 ficaram feridas.

Caminhões de bombeiros cruzaram a cidade em todas as direções para chegar aos locais em chamas.

Logo após os ataques, houve um momento de pânico nas ruas e pedestres e carros fugiram rapidamente da área.

Em um local, a AFP viu um casaco manchado de sangue ao lado de uma poça de sangue. Um morador disse ter ouvido de seis a oito mísseis caindo.

No sábado, os ataques já haviam incendiado vários prédios no centro da cidade. Uma cozinha comunitária que preparava comida para os moradores também foi destruída.

Antes dos ataques de domingo, o governador regional Oleg Sinegoubov anunciou que havia registrado três mortes e 31 feridos - incluindo quatro crianças - nos ataques de sábado.

Na sexta-feira, ele disse que 10 pessoas foram mortas e 35 ficaram feridas em outro bombardeio russo a uma área residencial de Kharkiv. Sete civis também morreram e 27 ficaram feridos quando os russos dispararam contra um ônibus de evacuação na região, segundo o Ministério Público ucraniano.

Kharkiv, a segunda maior cidade do país com 1,5 milhão de habitantes antes da guerra, foi alvo de confrontos violentos por vários dias no início da ofensiva. Permanece sob o controle das forças ucranianas.

