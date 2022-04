Chelsea vence Crystal Palace (2-0) e vai enfrentar Liverpool na final da Copa da Inglaterra

Cinco dias após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, o Chelsea conseguiu se consolar um pouco ao garantir sua vaga na final da Copa da Inglaterra, com uma vitória sobre o Crystal Palace por 2 a 0 neste domingo nas semifinais.

Os jogadores comandados por Thomas Tuchel tiveram que esperar o segundo tempo para conseguir o triunfo, com gols de Ruben Loftus-Cheek (no minuto 65) e Mason Mount (75). Com isso, os 'Blues' conquistaram o direito de enfrentar na final em Wembley, no dia 14 de maio, o Liverpool, que venceu o Manchester City por 3 a 2 na semifinal disputada no sábado.

