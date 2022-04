Chefe do governo italiano lamenta ineficácia do diálogo com Putin

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, reclamou da aparente ineficácia dos esforços diplomáticos dos países ocidentais para persuadir o presidente russo, Vladimir Putin, a parar a guerra, observando que eles não conseguiram impedir "o horror" na Ucrânia.

"Estou começando a pensar que aqueles que dizem: 'É inútil falar com ele, é uma perda de tempo' estão certos", disse Draghi ao jornal Il Corriere della Sera. Draghi disse, no entanto, que o presidente francês Emmanuel Macron, que atualmente ocupa a presidência rotativa da UE, "está certo em tentar qualquer possibilidade de diálogo".

"Mas me dá a impressão de que o horror da guerra com os massacres, o que eles fizeram com crianças e mulheres, é algo que vai além das declarações e dos telefonemas", disse o líder italiano.

Draghi afirmou que, embora as sanções econômicas contra a Rússia sejam essenciais para "enfraquecer o agressor", elas não necessariamente interromperão a guerra a curto prazo.

Enquanto isso, reafirmou a necessidade de entregar armas à Ucrânia.

"Precisamos ajudar diretamente os ucranianos e é isso que estamos fazendo. Não fazê-lo seria dizer a eles que se rendam, que aceitem a escravidão e a submissão, uma mensagem contrária aos valores europeus de solidariedade", disse Draghi.

