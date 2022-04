Bayern vence Arminia Bielefeld (3-0) e pode conquistar Bundesliga contra o Dortmund

O líder Bayern de Munique deu mais um passo rumo ao décimo título consecutivo da Bundesliga ao vencer por 3 a 0 em sua visita ao modesto Arminia Bielefeld (17º), neste domingo pela 30ª rodada, quatro dias após a dolorosa eliminação dos bávaros na Liga dos Campeões.

Com 72 pontos, o Bayern mantém uma margem de nove pontos sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que no sábado goleou o Wolfsburg (13º) por 6 a 1 e havia se aproximado provisoriamente do líder, ficando a seis pontos.

A diferença agora de nove pontos significa que o Bayern pode se sagrar matematicamente campeão no próximo sábado, pela 31ª rodada, onde enfrenta o Borussia Dortmund no 'Klassiker'.

A eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira contra o espanhol Villarreal, foi um duro golpe para o Bayern e seu técnico Julian Nagelsmann havia manifestado publicamente seus temores para este próximo jogo, devido à situação emocional de seu elenco. No entanto, o gigante alemão cumpriu perfeitamente sua missão contra um oponente nitidamente mais fraco.

O caminho da vitória começou a ficar mais aberto aos 10 minutos, quando o Bayern abriu o placar com um gol contra do dinamarquês Jacob Barrett Laursen. Inicialmente foi atribuído a Robert Lewandowski, depois foi anulado por um suposto impedimento de Alphonso Davies mas acabou sendo validado, só que atribuído como um gol contra.

O segundo gol da equipe de Munique veio nos acréscimos do primeiro tempo e foi marcado por Serge Gnabry (45+7), com uma assistência de Joshua Kimmich.

Houve tanto tempo de acréscimo na primeira etapa devido à saída de campo em uma maca de Fabian Kunze (do Arminia Bielefeld) após sofrer uma cotovelada de Tanguy Kouassi.

No segundo tempo, o Bayern teve chances de aumentar o placar, mas muitas vezes esbarrou no inspirado goleiro germano-espanhol do Arminia, Stefan Ortega, que não conseguiu, no entanto, evitar o terceiro dos visitantes, aos 85 minutos, em uma cabeçada de Jamal Musiala, após um cruzamento de Lewandowski.

O Arminia Bielefeld é atualmente o penúltimo, em décimo sétimo lugar, na zona de rebaixamento.

-- Jogos da 30ª rodada da Bundesliga e classificação:

- Sábado:

Augsburg - Hertha Berlim 0 - 1

Mainz - Stuttgart 0 - 0

Borussia Dortmund - Wolfsburg 6 - 1

Freiburg - Bochum 3 - 0

B. Moenchengladbach - Colônia 1 - 3

- Domingo:

Arminia Bielefeld - Bayern de Munique 0 - 3

1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 2 - 0

Hoffenheim - Greuther Furth 0 - 0

Bayer Leverkusen - RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 72 30 23 3 4 89 29 60

2. Borussia Dortmund 63 30 20 3 7 76 43 33

3. Bayer Leverkusen 52 29 15 7 7 68 42 26

4. RB Leipzig 51 29 15 6 8 64 31 33

5. Freiburg 51 30 14 9 7 49 34 15

6. 1. FC Union Berlin 47 30 13 8 9 40 39 1

7. Colônia 46 30 12 10 8 44 44 0

8. Hoffenheim 45 30 13 6 11 50 45 5

9. Mainz 39 30 11 6 13 43 36 7

10. Eintracht Frankfurt 39 30 10 9 11 40 42 -2

11. B. Moenchengladbach 37 30 10 7 13 42 55 -13

12. Bochum 36 30 10 6 14 30 43 -13

13. Wolfsburg 34 30 10 4 16 34 51 -17

14. Augsburg 32 30 8 8 14 34 47 -13

15. Hertha Berlim 29 30 8 5 17 32 66 -34

16. Stuttgart 28 30 6 10 14 36 53 -17

17. Arminia Bielefeld 26 30 5 11 14 23 46 -23

18. Greuther Furth 17 30 3 8 19 24 72 -48

