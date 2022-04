Villarreal vence Getafe (2-1) e se aproxima das posições 'europeias'

O Villarreal (7º) de Unai Emery não mostrou cansaço após a heróica classificação de terça-feira diante do Bayern de Munique na Allianz Arena e venceu neste sábado o Getafe por 2 a 1 se aproximando assim das posições europeias, pela 32ª rodada da Liga espanhola.

Quatro dias depois de conseguir a façanha de eliminar o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões (1-1; 1-0 no jogo de ida) o 'Submarino Amarelo' conquistou três pontos na LaLiga que os mantêm na luta para disputar uma competição europeia novamente na próxima temporada.

O Villarreal abriu o placar aos 7 minutos através do atacante espanhol Gerard Moreno e nove minutos depois, Manu Trigueros fez 2 a 0. No segundo tempo (63), o turco Enes Ünal descontou para o Getafe que permanece na 15ª posição e terá que continuar lutando pela salvação.

Horas antes, em duelo entre duas equipes do meio da tabela com quase nenhum objetivo no campeonato, o Osasuna (9º) derrotou o Valencia (10º) por 2 a 1 no Mestalla e superou o adversário na tabela com esses três pontos.

O time 'che', com as atenções mais voltadas para a final da Copa do Rei contra o Betis que os espera em Sevilha dentro de sete dias, parece ter se empolgado no campeonato da regularidade, onde vem de dois empates e uma derrota nas três últimas rodadas.

O Osasuna abriu o placar com um gol de pênalti do argentino 'Chimy' Ávila (49) e aumentou a vantagem com o croata Ante Budimir (74), antes de Carlos Soler marcar para os donos da casa também em uma penalidade máxima (83).

Os outros dois jogos disputados neste sábado tiveram vitórias de anfitriões em dois duelos diretos pela permanência na elite do futebol espanhol.

O Alavés (19º) de Julio Velázquez derrotou o Rayo Vallecano (14º) de Andoni Iraola em Mendizorroza com um gol do atacante Joselu aos 64 minutos, após um chute de fora da área que o goleiro macedônio Stole Dimitrievski não conseguiu desviar.

Enquanto o Alavés continua na zona de rebaixamento apesar desses três pontos, o Rayo pode sofrer no restante da temporada, já que vive um momento complicado - não venceu um jogo na Liga até agora neste ano de 2022 - e com 34 pontos, está apenas seis pontos acima da zona de rebaixamento.

Quem deu um salto rumo à permanência foi o Elche (13º) com a vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca (17º) do mexicano Javier Aguirre, com gols do colombiano Johan Andrés Mojica (42), de Pedro Bigas (58) e do sul-coreano Kang-In Lee (81). O Elche tem 35 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.

Para este domingo o duelo de maior destaque do dia é a visita do líder Real Madrid ao estádio Sánchez Pizjuán do Sevilla (3º), enquanto o Barcelona (2º) recebe o Cádiz (18º) na segunda-feira.

-- Resultados da 32ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Betis 0 - 0

- Sábado:

Elche - Mallorca 3 - 0

Alavés - Rayo Vallecano 1 - 0

Valencia - Osasuna 1 - 2

Getafe - Villarreal 1 - 2

- Domingo:

(09h00) Granada - Levante

(11h15) Atlético de Madrid - Espanyol

(13h30) Athletic Bilbao - Celta Vigo

(16h00) Sevilla - Real Madrid

- Segunda-feira:

(16h00) Barcelona - Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 72 31 22 6 3 63 26 37

2. Barcelona 60 30 17 9 4 60 31 29

3. Sevilla 60 31 16 12 3 44 22 22

4. Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 57 38 19

5. Betis 57 32 17 6 9 56 37 19

6. Real Sociedad 55 32 15 10 7 32 30 2

7. Villarreal 49 32 13 10 9 51 31 20

8. Athletic Bilbao 45 31 11 12 8 36 30 6

9. Osasuna 44 32 12 8 12 33 41 -8

10. Valencia 42 32 10 12 10 44 46 -2

11. Espanyol 39 31 10 9 12 36 42 -6

12. Celta Vigo 36 31 9 9 13 34 35 -1

13. Elche 35 32 9 8 15 35 44 -9

14. Rayo Vallecano 34 31 9 7 15 32 38 -6

15. Getafe 32 32 7 11 14 29 37 -8

16. Granada 29 31 6 11 14 35 52 -17

17. Mallorca 29 32 7 8 17 27 53 -26

18. Cádiz 28 31 5 13 13 26 43 -17

19. Alavés 25 32 6 7 19 25 53 -28

20. Levante 22 31 4 10 17 35 61 -26

