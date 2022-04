Ucrânia: premiê participará de reuniões de Primavera do Banco Mundial e do FMI

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, e outros altos funcionários do país participarão das reuniões de Primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), na próxima semana, em Washington (EUA). A informação foi obtida pela Dow Jones Newswires.

Na última semana, um funcionário do Banco Mundial disse ao The Wall Street Journal que o ministro das Finanças da Ucrânia, Serhii Marchenko, e o presidente do Banco Central ucraniano, Kyrylo Shevchenko, também participarão de uma série de reuniões bilaterais e multilaterais. Segundo o Banco Mundial, as reuniões de Primavera deste ano devem se estender de 18 a 24 de abril.

Neste sábado, 16, mais cedo, Shmyhal escreveu no Twitter que havia discutido com o diretor do Departamento Europeu do FMI, Alfred Kammer, o papel do fundo no apoio financeiro à Ucrânia durante e após a guerra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O futuro do conflito ainda é incerto. Também na manhã deste sábado, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse em entrevista ao site Ukraïnska Pravda que "a eliminação" de soldados ucranianos em Mariupol "acabaria com qualquer negociação de paz" com Moscou, segundo informações da agência France-Presse.

Tags