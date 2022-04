PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia bombardeia outra fábrica de armas perto de Kiev e sanciona premiê britânico

KIEV:

Rússia bombardeia outra fábrica de armas perto de Kiev e sanciona premiê britânico

A Rússia bombardeou uma nova fábrica militar na área de Kiev neste sábado (16), cumprindo assim sua ameaça de intensificar seus ataques à capital depois de perder seu principal navio simbólico no Mar Negro nesta semana em um ataque reivindicado pela Ucrânia.

KIEV:

Kiev timidamente retorna a uma vida que se assemelha à normalidade

No parque Fomine, no centro de Kiev, há uma longa fila para tirar fotos sob as magnólias que acabaram de florescer. Um soldado ucraniano pede à esposa e aos dois filhos que "sorriam!" sob a mancha de flores roxas.

-- AMÉRICAS

INDIO:

Anitta leva público do Coachella à loucura no primeiro dia do festival

Sem máscaras ou restrições sanitárias, milhares de pessoas em biquínis, roupas de verão, cabelos coloridos e maquiagem cheia de glitter inundaram a cidade de Indio na sexta-feira (15), no início do primeiro festival Coachella desde o início da pandemia, no deserto da Califórnia.

-- EUROPA

PARIS:

Perdão, silêncio e algumas revelações em sete meses de julgamento pelos atentados de 2015 em Paris

Após sete meses de audiências do julgamento dos atentados de 13 de novembro de 2015 na França, os interrogatórios terminaram na sexta-feira com as lágrimas do principal acusado e muitas perguntas que permanecem sem resposta.

-- ÁSIA

PEQUIM:

De Mao a Marte, a 'Longa Marcha' espacial da China

A aventura espacial da China, iniciada há mais de 60 anos pelo presidente Mao Tsé-Tung, alcançou um novo feito neste sábado (16) com a chegada de três 'taikonautas' - os astronautas chineses - à sua estação espacial para iniciar a missão mais longa de Pequim até agora.

PEQUIM:

Covid-19 ameaça crescimento econômico da China

A política "zero covid" da China ameaça inviabilizar as metas de progresso econômico do país, sobrecarregadas por problemas na cadeia de suprimentos, atrasos nos portos e o confinamento em Xangai, disseram analistas.

-- ÁFRICA

DURBAN:

Chuvas atrapalham resgate após enchentes trágicas na África do Sul

As novas chuvas que caíram na manhã deste sábado (16) na África do Sul escureceram o céu e diminuíram as esperanças de progresso nos esforços de resgate após as trágicas inundações que deixaram quase 400 mortos e dezenas de desabrigados.

DURBAN:

Mais pobres são os mais afetados pelas enchentes na África do Sul

Grupos de pessoas chegam com baldes para obter água potável dos canos. Durante quatro dias, sem água nem eletricidade, os mais pobres de Durban, na África do Sul, carecem de tudo depois das enchentes mortais.

== ESPORTE ==

