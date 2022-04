Nigéria garante ter 'eliminado ou ferido gravemente' 70 'terroristas'

A Força Aérea da Nigéria informou neste sábado (16) que teria abatido ou ferido gravemente por volta de 70 combatentes vinculados ao Estado Islâmico (EI) na região do lago Chade, perto da fronteira norte com o Níger.

O comunicado relata que a aviação do país vizinho também participou da operação.

A região do lago Chade é conhecida como refúgio de guerrilheiros do grupo jihadista Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP, na sigla em inglês), que está em atividade desde 2016.

Em conjunto com seus antigos rivais do Boko Haram, as duas facções assassinaram mais de 40.000 pessoas na última década, e sua violência provocou o deslocamento de 2 milhões de pessoas.

"As missões sobre as localidades suspeitas [...], realizadas em 13 de abril de 2022, detectaram um grande número de terroristas, provavelmente um acampamento logístico", indicou o porta-voz da Força Aérea da Nigéria.

Como consequência, no dia seguinte, foram realizados ataques aéreos contra esse suposto acampamento logístico e em outro acampamento de treinamento próximo. "Cerca de 70 terroristas do ISWAP foram eliminados ou ficaram gravemente feridos", acrescentou o porta-voz.

A Nigéria luta há 12 anos contra uma insurgência jihadista e costuma aumentar a intensidade de sua ofensiva neste período do ano, antes da estação das chuvas.

Desde o ano passado, o ISWAP tomou majoritariamente o controle da região em detrimento de seu rival Boko Haram, cujo líder Abubakar Shekau morreu em combates entre essas facções.

O governo nigeriano também enfrenta grupos fortemente armados no noroeste do país e tensões separatistas no sudeste.

