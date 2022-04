Mali diz ter abatido uma 'dezena de terroristas' em operações no centro do país

O exército do Mali anunciou neste sábado (16) que eliminou "uma dezena de terroristas", incluído um "dirigente" jihadista franco-tunisiano, em dois ataques aéreos no centro do país.

As Forças Armadas do Mali anunciaram que neutralizaram "com duas operações de ataques aéreos, em 14 de abril de 2022, uma dezena de terroristas na floresta de Ganguel, a 10 km" da localidade de Moura, no centro do país, indicou o Estado-Maior em nota.

Os bombardeios permitiram "neutralizar alguns integrantes do alto escalão do GSIM", sigla em inglês para Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos, a principal aliança jihadista no Sahel e vinculada à Al Qaeda, acrescentou.

Um deles é "Samir Al Bourhan, um dirigente terrorista franco-tunisiano que fala francês e árabe", diz o texto.

No fim de março, o exército do Mali assegurou ter eliminado 203 jihadistas em Moura, mas a ONG Human Rights Watch acusou as forças armadas de terem executado sumariamente 300 civis com a ajuda de combatentes estrangeiros.

Nenhuma das duas versões pôde ser verificada de forma independente, enquanto a missão da ONU no Mali pediu, em vão, que um grupo de investigadores pudesse ter acesso à região.

Governado desde 2020 por militares golpistas, o Mali está afundado em uma profunda crise de segurança desde 2012, com a violência jihadista se estendendo por todo o país, além de milícias locais e grupos criminosos, que já deixaram milhares de mortos.

