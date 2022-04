Lens vence clássico contra Lille (2-1) e sobe para sétimo no Francês

O Lens venceu por 2 a 1 em sua visita ao Lille no dérbi do norte da França e subiu na tabela neste sábado pela 32ª rodada da Ligue 1 em que o duelo de maior destaque será disputado no domingo, entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha.

No estádio Pierre Mauroy, em Villeneuve D'Ascq (arredores de Lille), o Lens abriu o placar com dois gols, marcados por Przemyslaw Frankowski, logo aos 3 minutos, e Arnaud Kalimuendo, aos 36.

O Lille diminuiu nos acréscimos do primeiro tempo (45+1) com um gol do português Xeka, mas o atual campeão da Ligue 1 não conseguiu marcar na segunda etapa e acabou derrotado no seu estádio, onde havia quase 50.000 espectadores.

O Lens soma agora 50 pontos e é o sétimo, dois à frente do Lille, que é o oitavo com 48.

Quanto ao quarto lugar, que classifica para a Liga Europa, o Lens está a três pontos da equipe que atualmente ocupa essa posição, o Monaco, que na sexta-feira venceu o Rennes (3º) fora de casa por 3-2.

O Lens não vencia o dérbi em Lille havia 19 anos. Foi a segunda vitória sobre o rival nesta temporada. No primeiro turno venceu por 1 a 0.

Neste sábado foi disputado mais um jogo na Ligue 1 e o Saint-Etienne (17º) deixou a zona de rebaixamento graças à vitória por 2 a 1 sobre o Brest (12º).

O uruguaio Martín Satriano não jogou pelo Brest devido a uma suspensão, mas a equipe bretã começou bem e ficou em vantagem aos 8 minutos, graças a um gol de Franck Honorat.

Antes do intervalo, os 'Verts' viraram com dois gols de Mahdi Camara (14 e 39).

Neste domingo a 32ª rodada será completada com sete jogos, entre os quais se destaca o último duelo do dia, no Parque dos Príncipes na capital, entre o Paris Saint-Germain (1º) e o Olympique de Marselha (2º).

Antes desse duelo, o PSG lidera com 12 pontos de vantagem sobre o Olympique.

--- Jogos da 32ª rodada da Ligue 1 francesa e classificação:

- Sexta-feira:

Rennes - Monaco 2 - 3

- Sábado:

Saint-Etienne - Brest 2 - 1

Lille - Lens 1 - 2

- Domingo:

(08h00) Nice - Lorient

(10h00) Nantes - Angers

Montpellier - Reims

Metz - Clermont-Ferrand FC

Troyes - Strasbourg

(12h05) Lyon - Bordeaux

(15h45) PSG - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 71 31 22 5 4 70 29 41

2. Olympique de Marselha 59 31 17 8 6 51 29 22

3. Rennes 56 32 17 5 10 69 34 35

4. Monaco 53 32 15 8 9 50 34 16

5. Strasbourg 52 31 14 10 7 52 33 19

6. Nice 51 31 15 7 9 40 27 13

7. Lens 50 32 14 8 10 50 41 9

8. Lille 48 32 12 12 8 40 38 2

9. Nantes 46 31 13 7 11 40 34 6

10. Lyon 46 31 12 11 8 44 40 4

11. Montpellier 41 31 12 5 14 44 44 0

12. Brest 39 32 10 9 13 40 47 -7

13. Reims 36 31 8 12 11 34 35 -1

14. Angers 33 31 8 9 14 35 45 -10

15. Troyes 32 31 8 8 15 29 44 -15

16. Lorient 31 31 7 10 14 31 50 -19

17. Saint-Etienne 30 32 7 9 16 35 62 -27

18. Clermont-Ferrand FC 28 31 7 7 17 31 60 -29

19. Bordeaux 26 31 5 11 15 41 71 -30

20. Metz 23 31 4 11 16 28 57 -29

