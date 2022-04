Inundações na África do Sul deixam 395 mortos e atingem 41 mil pessoas

As inundações devastadoras que atingem a África do Sul nessa semana deixaram pelo menos 395 mortos e 41 mil atingidos, segundo balanço divulgado na sexta-feira, 15. A maioria das pessoas morreu na região de Durban, cidade portuária de Kwazulu-Natal voltada para o Oceano Índico, onde se concentraram as intensas chuvas que começaram no fim de semana passado.

Helicópteros do Exército e mais de 4 mil policiais foram mobilizados para os trabalhos de busca e resgate, já que pelo menos 55 pessoas continuam desaparecidas.

Após seis dias de chuvas torrenciais e deslizamentos de terra, os socorristas têm pouca esperança de encontrar sobreviventes. "Infelizmente, o número de mortos continua a aumentar e o último balanço é de 395 mortos", disse o escritório de gestão de desastres da província de Kwazulu-Natal em comunicado.

O número de mortos pelas devastadoras inundações na África do Sul subiu para 395 esta sexta-feira (15), principalmente na região de Durban, na costa leste do país, segundo as autoridades locais. (Com AFP e Agência Estado)

