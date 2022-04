Explosão de petroleiro perto de Hong Kong deixa um morto e seis feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em uma explosão em um petroleiro a 300 quilômetros a leste da costa de Hong Kong neste sábado (16), disseram as autoridades.

As autoridades foram alertadas sobre a explosão no navio de 5.5475 toneladas "Chuang Yi" registrado no Panamá por volta das 04h05 (05h05 em Brasília).

As causas da detonação ainda não são conhecidas, disse o porta-voz do governo. Quando as equipes de resgate chegaram, o fogo estava apagado, acrescentou.

As autoridades enviaram um avião e dois helicópteros para resgatar sete tripulantes do "Chang Yi" que ficaram feridos. No entanto, um deles já havia morrido quando a ajuda chegou, segundo as autoridades.

Entre os feridos estão três indonésios na faixa dos 30 anos, um dos quais sofreu queimaduras de segundo grau em mais de 30% do corpo. Os outros queimaram seus rostos.

Dois outros indonésios e um birmanês, todos na faixa dos 30 e 40 anos, sofreram ferimentos leves.

As autoridades não conseguiram ver nenhum vazamento de petróleo devido à má visibilidade ao cair da noite, disse o porta-voz do governo à AFP.

