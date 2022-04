Dortmund atropela Wolfsburg (6-1) com dois de Haaland e segue ritmo do líder Bayern

O Borussia Dortmund goleou o Wolfsburg (13º) por 6 a 1 neste sábado, pela 30ª rodada da Bundesliga, uma semana antes de enfrentar o líder Bayern de Munique no 'Klassiker', com dois gols do atacante norueguês Erling Haaland.

Esta vitória convincente deixa o time do Ruhr na segunda colocação, seis pontos atrás do Bayern, que tem um jogo a menos, mas com a vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões quase no bolso.

O gigante bávaro, eliminado da Liga dos Campeões pelo Villarreal na última terça-feira, vai acariciar o seu 10º título consecutivo na Bundesliga caso vença no domingo fora de casa o Arminia Bielefeld (17º).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar dos desfalques no elenco, o Borussia Dortmund infernizou a vida dos 'Wölfe' ao marcar cinco gols em 25 minutos no primeiro tempo.

A equipe de Marco Rose abriu o placar aos 24 minutos por meio de Tom Rothe, de 17 anos, em sua primeira partida na Bundesliga. O belga Axel Witsel ampliou quase sem dar tempo para o Wolfsburg assimilar (26), e antes de meia hora de jogo o suíço Manuel Akanji já havia encaminhado a vitória (29). Emre Can manteve o ritmo e marcou o quarto aos 34 minutos.

Mas como se já não bastasse, Erling Haaland marcou antes do intervalo (38) e voltou a balançar as redes no início do segundo tempo (54). Apesar de uma temporada prejudicada por lesões, o norueguês agora soma 18 gols no campeonato alemão.

Ridle Baku marcou o gol de honra do Wolfsburg aos 81 minutos.

Também na parte de cima da tabela, o Freiburg (5º) derrotou o Bochum (12º) por 3 a 0, e o Colônia (6º) venceu por 3 a 1 o Borussia Moenchengladbach (11º).

E o Hertha Berlim (15º) conquistou três pontos de ouro em sua corrida para escapar do rebaixamento ao vencer por 1 a 0 o Augsburg (14º) fora de casa.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sábado:

Augsburg - Hertha Berlim 0 - 1

Mainz - Stuttgart 0 - 0

Borussia Dortmund - Wolfsburg 6 - 1

Freiburg - Bochum 3 - 0

B. Moenchengladbach - Colônia 1 - 3

- Domingo:

(10h30) Arminia Bielefeld - Bayern de Munique

(12h30) 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt

Hoffenheim - Greuther Furth

(14h30) Bayer Leverkusen - RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 69 29 22 3 4 86 29 57

2. Borussia Dortmund 63 30 20 3 7 76 43 33

3. Bayer Leverkusen 52 29 15 7 7 68 42 26

4. RB Leipzig 51 29 15 6 8 64 31 33

5. Freiburg 51 30 14 9 7 49 34 15

6. Colônia 46 30 12 10 8 44 44 0

7. Hoffenheim 44 29 13 5 11 50 45 5

8. 1. FC Union Berlin 44 29 12 8 9 38 39 -1

9. Mainz 39 30 11 6 13 43 36 7

10. Eintracht Frankfurt 39 29 10 9 10 40 40 0

11. B. Moenchengladbach 37 30 10 7 13 42 55 -13

12. Bochum 36 30 10 6 14 30 43 -13

13. Wolfsburg 34 30 10 4 16 34 51 -17

14. Augsburg 32 30 8 8 14 34 47 -13

15. Hertha Berlim 29 30 8 5 17 32 66 -34

16. Stuttgart 28 30 6 10 14 36 53 -17

17. Arminia Bielefeld 26 29 5 11 13 23 43 -20

18. Greuther Furth 16 29 3 7 19 24 72 -48

./bds/iga/dr/aam

Tags