Coreia do Norte celebra aniversário do seu fundador sem desfile militar

O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou um enorme desfile público para celebrar o nascimento do fundador da Coreia do Norte, de acordo com imagens da mídia estatal divulgadas neste sábado (16), uma celebração que ocorreu sem a esperada demonstração de poder militar.

O dia 15 de abril, conhecido como Dia do Sol, é uma data importante no calendário do país e comemora o nascimento do fundador do país, Kim Il Sung, avô do atual líder, falecido em 1994.

Autoridades sul-coreanas e norte-americanas previam que um teste nuclear poderia ocorrer por ocasião desta data simbólica, mas a festa na sexta-feira incluiu apenas o desfile de civis, coreografia e fogos de artifício.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Imagens divulgadas pela Agência Central de Notícias da Coreia, estatal, mostraram milhares de pessoas com roupas coloridas marchando pela praça Kim Il Sung da capital, observadas por Kim Jong Un, que acenou de uma sacada.

"Filas de trabalhadores, camponeses dançarinos e outras pessoas marcharam pela praça" com faixas com slogans socialistas e uma bandeira gigante, informou a agência.

Desde 1948, três gerações da família Kim governam o país. Kim também visitou o Palácio do Sol de Kumsusan, onde repousam os restos mortais de seu avô Kim Il Sung e seu sucessor Kim Jong Il, pai do atual líder.

A imprensa estatal fez uma cobertura intensa da comemoração, que incluiu a inauguração de novos apartamentos, um festival de luzes e homenagens de flores.

Para Leif-Eric Easley, professor associado de estudos internacionais da Ewha Womans University em Seul, foi uma decisão calculada mostrar os novos apartamentos e pessoas com smartphones já que "o regime Kim precisa de mais fontes de orgulho e legitimidade nacional".

Autoridades sul-coreanas disseram que Pyongyang provavelmente realizará testes de armas ou desfiles militares em 25 de abril, aniversário da fundação das forças armadas norte-coreanas.

kjk/ceb/qan/an/me/aa

Tags