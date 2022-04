Vários candidatos à recompensa pela prisão do suspeito do tiroteio no metrô de NY

Quem deu a informação que levou à prisão de Frank James? Vários cidadãos garantem que foram eles que contribuíram para a prisão, na quarta-feira, do suspeito de ter atirado no metro de Nova Iorque um dia antes.

Em jogo estão US$ 50.000 prometidos pelas autoridades por informações que levassem à prisão deste nova-iorquino de 62 anos, que ativou duas granadas de fumaça e disparou 33 vezes contra passageiros ao entrar na estação "36 Street" no Brooklyn.

No total, 23 pessoas ficaram feridas, 10 delas por balas, embora nenhuma vida esteja em perigo.

A polícia de Nova York se recusou a citar nomes, mas várias pessoas reivindicaram o feito e o momento de glória. Um dos advogados de defesa garantiu que o próprio James ligou para o telefone disponibilizado pela polícia para se render.

Ainda é um mistério o que esse homem fez nas quase trinta horas que se passaram desde o tiroteio, considerado pela justiça como um "ataque terrorista" contra o sistema de transporte público, e sua prisão.

"Vai levar semanas" para revisar as câmeras de segurança que podem lançar alguma luz sobre o que ele fez, disseram as autoridades no dia anterior.

O jovem sírio Zack Tahhan, 21, é um dos que afirmam ter contribuído para sua prisão. Com a hashtag #ThankYouZack ele se tornou uma estrela no Twitter.

De acordo com este técnico de câmeras de segurança, citado pelo The New York Times, ele estava verificando equipamentos em uma loja perto de St. Marks Place e 1ª Avenida quando viu James através de imagens.

Mas o mexicano Francisco Puebla, gerente de loja, negou as declarações de Tahhan à AFP.

Ele afirma que viu James passar quando estava "em frente à loja com dois caras (um deles Tahhan) que trabalhavam em uma câmera de segurança quando uma viatura passou e eu corri".

Também Lee Vasu, um retratista de origem romena, notificou a polícia. Ele garante no portal Artnet que almoçava em um restaurante na St. Mark's Place quando viu um rosto familiar na 1ª Avenida.

A justiça decretou nesta quinta-feira a prisão de James até o julgamento, no qual ele poderá ser condenado à prisão perpétua.

Seus advogados solicitaram tratamento psiquiátrico para o acusado.

