Tempestade de inverno 'rara' em abril atinge o centro do Canadá

Uma tempestade de inverno de intensidade "rara" para o mês de abril atingiu o centro do Canadá nesta semana, levando ao fechamento de muitas estradas e escolas.

"Ter um evento que produz 30 cm de neve ou mais depois de 11 de abril é bastante raro", disse Natalie Hasell, meteorologista do Environment Canada, à AFP.

Apenas duas tempestades dessa intensidade foram registradas após essa data desde 1902.

Os serviços meteorológicos alertaram que esperavam que esta tempestade de inverno fosse "histórica".

De acordo com as previsões, o sudeste da província de Saskatchewan (oeste) e grande parte do sul de Manitoba devem ter recebido, quando a tempestade terminar, 30 a 50 cm de neve.

Inúmeras escolas e estradas na província de Manitoba permaneceram fechadas na quinta-feira. As interrupções de energia foram marginais, de acordo com o site Hydro-Manitoba.

Foram emitidos alertas para Saskatchewan, que pode continuar sendo atingido por rajadas de até 50 km/h.

O fenômeno climático deve diminuir nesta sexta-feira e terminar no final do dia ou da noite.

