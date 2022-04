Técnico do Bayern diz que recebeu ameaças de morte após eliminação na Champions

Julian Nagelsmann é o segundo membro do entorno do Bayern de Munique a ser ameaçado na internet esta semana depois da eliminação da Champions

O treinador do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, disse nesta sexta-feira, 15, que recebeu 450 ameaças de morte após a eliminação do time alemão nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa para o Villarreal. "Sei que sempre receberia críticas de todos os lados. É normal e posso encarar isso. Mas 450 ameaças de morte no Instagram é mais difícil", afirmou Nagelsmann em entrevista.

"Se as pessoas querem me matar é uma coisa, mas se atacam a minha mãe, que não se interessa por futebol, não posso compreender", lamentou o treinador.

"Tão logo desligam a televisão, as pessoas esquecem toda a decência e pensam que têm razão, isso é o pior", acrescentou.

Perguntado sobre se pensa em denunciar os agressores, Nagelsmann disse que as ameaças eram muitas para que isso fosse possível. "Não teria fim. Recebo ameaças depois de todos os jogos, não importa o vencedor".

Julian Nagelsmann é o segundo membro do entorno do Bayern de Munique a ser ameaçado na internet esta semana depois da eliminação da Champions. A esposa e o filho do diretor esportivo Hasan Salihamidzic também denunciaram ameaças depois do jogo mostrando capturas de tela com mensagens recebidas no Instagram.

