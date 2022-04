Socorristas cavam escombros com as mãos para salvar cachorro soterrado após bombardeio na Ucrânia

Após um bombardeio russo na região de Donetsk, na Ucrânia, um cachorrinho foi salvo em meio aos escombros de um prédio, na última quarta-feira, 13. Em um vídeo divulgado pela polícia ucraniana, é possível ver os socorristas cavando com as próprias mãos para retirar o filhote com vida. As informações foram divulgadas pelo serviço de resgate do país

Enquanto segurava o cachorro nos braços, o tutor agradeceu os socorristas por resgatarem o animal dos escombros tão rápido. O filhote tremia bastante quando foi salvo, mas sem ferimentos graves.

Os latidos e ganidos do cachorro vinham de pedaços do prédio empilhados, por isso as equipes de resgate souberam exatamente onde procurar o animal.

Ukrainian police and rescue teams pulled out a puppy from the rubble of a building destroyed in a Russian attack in the Donetsk region pic.twitter.com/FI0dZDEs0g — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 13, 2022

O caso foi registrado em Donetsk, que pertence ao Donbass, uma região com forte presença separatista e que está registrando aumento nos conflitos após mudança de estratégia das forças russas. Antes, o exército de Moscou tentava pressionar a capital ucraniana Kiev pelo norte, mas um novo direcionamento enviou as tropas para a região que abriga forças pró-Rússia.