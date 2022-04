Sete civis mortos em ataque russo durante evacuação no leste da Ucrânia

A Ucrânia informou, nesta sexta-feira (15), que sete civis morreram e 27 ficaram feridos na quinta-feira em um ataque atribuído aos russos contra um ônibus que retirava pessoas da região de Kharkiv, no leste do país.

"Em 14 de abril, militares russos dispararam contra um ônibus de retirada com civis na cidade de Borova. Segundo as primeiras informações, sete pessoas morreram e 27 ficaram feridas", informou a procuradoria-geral no Telegram.

Uma investigação foi aberta por "violação das leis e costumes da guerra, associada ao assassinato premeditado", acrescentou.

Mais ao sul, na região de Zaporizhzhia, uma pessoa foi morta e cinco ficaram feridas no bombardeio russo da cidade de Vasylivka, onde várias casas, uma loja e uma instalação na estação ferroviária de Tavriysk foram danificadas, segundo a administração militar.

