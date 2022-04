Rússia 'não perdoará' Ucrânia por ataque ao 'Moskva', segundo fontes militares ucranianas

A Rússia "não perdoará" Kiev pelo naufrágio do cruzador "Moskva", disse um oficial militar ucraniano nesta sexta-feira (15), pelo qual o naufrágio do "símbolo das ambições imperiais russas" desencadearia um aumento nos ataques de Moscou.

"Estamos perfeitamente cientes de que eles não nos perdoarão", disse Natalia Gumeniuk, porta-voz do comando militar da região sul da Ucrânia, à imprensa.

O ataque do míssil Neptune ucraniano ao Moskva, o carro-chefe da Frota Russa do Mar Negro, "atingiu não apenas o navio, mas também as ambições imperiais do inimigo", disse Gumeniuk.

Ela também explicou que a Ucrânia agora espera uma retaliação da Rússia, que já havia bombardeado uma fábrica de mísseis Neptune ao sudoeste de Kiev de quinta para sexta-feira e ameaçou aumentar os ataques à capital.

"Estamos cientes de que os ataques contra nós aumentarão, que o inimigo se vingará, que haverá ataques de mísseis e bombardeios de artilharia. Estamos prontos, vamos combatê-los", acrescentou.

O Ministério da Defesa russo disse na quinta-feira que a tripulação do "Moskva" (mais de 500 pessoas) foi "levada para navios próximos da Frota do Mar Negro". Mas não deu mais detalhes.

O ministério russo não confirmou se o navio sofreu um ataque de mísseis, simplesmente explicou que um incêndio ocorreu a bordo do navio cruzador de 185 metros de comprimento, fazendo com que a munição a bordo explodisse e que o navio afundou quando estava sendo rebocado para o porto.

