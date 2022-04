Paul George testa positivo para covid-19 e desfalca Clippers contra Pelicans

O ala Paul George, estrela do Los Angeles Clippers, irá desfalcar o time no jogo desta sexta-feira contra o New Orleans Pelicans pelo Play-In da Conferência Oeste da NBA por ter testado positivo para covid-19.

George, cestinha dos Clippers na temporada com 24,2 pontos de média, foi incluído hoje na lista oficial de baixas da NBA e já começou a cumprir o protocolo de prevenção do coronavírus da liga americana de basquete.

A ausência do ala é um duro golpe para o time de Los Angeles, que também não pode contar com sua outra grande estrela, Kawhi Leonard, ainda se recuperando de grave lesão no joelho.

"Este é outro desafio para o nosso grupo", disse Lawrence Frank, presidente desportivo dos Clippers.

"É um grupo muito forte. Temos muita fé em um elenco talentoso e temos um grande treinador como Tyronn Lue", acrescentou Frank.

Os Clippers terminaram a temporada regular na oitava posição da Conferência Oeste, apesar de não terem contado com Paul George em 31 jogos.

O ala se recuperou de lesão no ombro a tempo para disputar cinco partidas antes do início do Play-In, no qual o time perdeu o primeiro jogo contra o Minnesota Timberwolves.

Essa derrota obriga os Clippers a vencerem os Pelicans hoje para se classificarem para os playoffs pela quarta temporada consecutiva.

O vencedor do confronto enfrentará na primeira rodada da pós-temporada o Phoenix Suns, líder do Oeste.

