OMS analisa hepatite de origem desconhecida em menores no Reino Unido

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está monitorando de perto dezenas de casos de uma hepatite de origem desconhecida em menores de Reino Unido, Espanha e Irlanda, dos quais alguns tiveram que passar por transplante de fígado, anunciou a organização nesta sexta-feira (15).

O Reino Unido notificou em 5 de abril dez casos de hepatite grave na Escócia, um balanço que, três dias mais tarde, subiu para 74, segundo um comunicado da OMS, que espera que novos casos surjam nos próximos dias.

Alguns dos infectados tiveram que ser transferidos para o serviço especializado em doenças hepáticas, e seis menores precisaram de transplante, detalhou a OMS.

Além disso, foram notificados pelo menos cinco casos - possíveis ou confirmados - na Irlanda e três na Espanha, explicou a OMS. Contudo, não há registro de nenhuma morte.

Esta hepatite afeta principalmente menores de 10 anos e se manifesta por sintomas como icterícia (coloração amarelada da pele), diarreia, vômitos e dores abdominais.

Os vírus comuns da hepatite (A e E) não foram detectados nos menores infectados. As autoridades sanitárias britânicas indicaram recentemente que estavam avaliando a hipótese de um tipo de vírus, o adenovírus, e outras causas como covid-19, outras infecções e fatores ambientais.

Por outro lado, as autoridades descartaram qualquer relação com a vacina contra o coronavírus, pois nenhum dos casos registrados no Reino Unido recebeu o imunizante.

