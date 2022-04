Na zona de rebaixamento no Inglês, Burnley demite técnico Sean Dyche

O Burnley anunciou nesta sexta-feira a demissão do técnico Sean Dyche, que não resistiu à má campanha na temporada com o time na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês.

"Os resultados desta temporada foram decepcionantes e, embora esta decisão tenha sido incrivelmente difícil de tomar, com oito partidas cruciais par o final do campeonato, achamos que uma mudança é necessária para dar à equipe mais chances de se manter na primeira divisão", afirmou em comunicado o presidente do Burnley, Alan Pace.

O time ocupa a 18ª posição na tabela, quatro pontos atrás do primeiro adversário fora da zona de rebaixamento, o Everton, e só venceu quatro partidas nesta temporada.

O último jogo foi uma derrota por 2 a 0 fora de casa para o lanterna Norwich.

No Burnley desde 2012, Dyche era o técnico longevo da Premier League. Em setembro do ano passado, ele tinha renovado seu contrato com o clube até 2025.

