Monaco vence Rennes e acirra luta por vaga ma Champions

O Monaco venceu o Rennes por 3 a 2 nesta sexta-feira fora de casa e subiu para a quarta posição no Campeonato Francês, acirrando a luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

Os anfitriões saíram na frente logo aos 3 do primeiro tempo com Flavien Tait, mas o time do principado igualou o placar nove minutos depois com o lateral brasileiro Vanderson (ex-Grêmio).

No segundo tempo, o Monaco chegou à virada com Wissam Ben Yedder aos 12 e ampliou a vantagem com Myron Boadu aos 22.

O Rennes ainda teve tempo de descontar nos acréscimos com Martin Terrier, mas não conseguiu evitar a derrota.

Esta foi a quarta vitória seguida do Monaco no Campeonato Francês, que nos últimos três jogos derrotou o líder Paris Saint-Germain, o Metz e o Troyes.

Por sua vez, o Rennes, que vinha de uma sequência de sete jogos sem perder (seis vitórias e um empate) e de sete triunfos seguidos como mandante na Ligue 1, se mantém em terceiro na tabela, mas agora ameaçado pelo próprio Monaco.

-- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Rennes - Monaco 2 - 3

- Sábado:

(12h00) Saint-Étienne - Brest

(16h00) Lille - Lens

- Domingo:

(08h00) Nice - Lorient

(10h00) Nantes - Angers

Montpellier - Reims

Metz - Clermont-Ferrand

Troyes - Strasbourg

(12h05) Lyon - Bordeaux

(15h45) PSG - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 71 31 22 5 4 70 29 41

2. Olympique de Marselha 59 31 17 8 6 51 29 22

3. Rennes 56 32 17 5 10 69 34 35

4. Monaco 53 32 15 8 9 50 34 16

5. Strasbourg 52 31 14 10 7 52 33 19

6. Nice 51 31 15 7 9 40 27 13

7. Lille 48 31 12 12 7 39 36 3

8. Lens 47 31 13 8 10 48 40 8

9. Nantes 46 31 13 7 11 40 34 6

10. Lyon 46 31 12 11 8 44 40 4

11. Montpellier 41 31 12 5 14 44 44 0

12. Brest 39 31 10 9 12 39 45 -6

13. Reims 36 31 8 12 11 34 35 -1

14. Angers 33 31 8 9 14 35 45 -10

15. Troyes 32 31 8 8 15 29 44 -15

16. Lorient 31 31 7 10 14 31 50 -19

17. Clermont-Ferrand FC 28 31 7 7 17 31 60 -29

18. Saint-Étienne 27 31 6 9 16 33 61 -28

19. Bordeaux 26 31 5 11 15 41 71 -30

20. Metz 23 31 4 11 16 28 57 -29

