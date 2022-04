Macedônia do Norte volta a expulsar diplomatas russos

A Macedônia do Norte anunciou nesta sexta-feira (15) a expulsão de seis diplomatas russos acusados de violar normas diplomáticas, quinze dias depois de medidas semelhantes terem sido tomadas contra Moscou.

"Com base nas informações obtidas junto às instituições competentes, os referidos diplomatas realizaram atividades incompatíveis com a Convenção de Viena" que enquadra as relações entre os Estados, declarou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

O ministério não deu nenhuma precisão sobre as reprovações feitas aos interessados, que têm cinco dias para deixar o minúsculo país balcânico.

A embaixada russa declarou que essas acusações são "totalmente infundadas" e alertou que a decisão terá "sérias consequências" para as relações bilaterais.

"A Rússia tomará medidas, não necessariamente simétricas, mas significativas, em resposta a esse movimento", escreveu a representação russa no Twitter.

A Macedônia do Norte já havia ordenado a expulsão de cinco diplomatas russos no final de março.

A ex-república iugoslava ingressou na OTAN em 2020, depois que o país adicionou o qualificador "Norte" ao seu nome para resolver uma disputa de longa data com a Grécia, que reivindicou o uso exclusivo do nome Macedônia para sua província do norte.

Após a invasão da Ucrânia no final de fevereiro, a Macedônia do Norte aderiu às sanções impostas à Rússia pela União Europeia.

Muitas chancelarias expulsaram diplomatas russos, especialmente na Europa, desde o início da guerra.

