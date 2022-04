Irã apreende navio de contrabando de combustível no Golfo Pérsico

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irã, anunciou nesta sexta-feira (15) que apreendeu um "navio de contrabando de combustível" no Golfo e deteve seus sete tripulantes.

"As forças navais apreenderam um navio no Golfo Pérsico que transportava petróleo contrabandeado", disse um oficial de relações públicas dos Guardiões, Gholamhosein Hoseini, citado pela agência oficial IRNA.

"Durante a inspeção, foram descobertos 250 mil litros de combustível contrabandeado", disse ele, acrescentando que "sete tripulantes foram detidos".

"A luta contra o contrabando no Golfo Pérsico, principalmente de combustível, é uma das missões importantes da Marinha dos Guardiões", sublinhou o responsável. Não especificou a data de apreensão do navio, a origem do navio ou a nacionalidade dos membros da tripulação.

Essa nova abordagem ocorre após uma onda de apreensões de navios nas rotas marítimas que se conectam ao Golfo, onde grande parte do petróleo mundial é produzido e enviado.

Na semana passada, o Irã anunciou a apreensão de um navio estrangeiro que transportava mais de 220 mil litros de combustível contrabandeado e a prisão de seus 11 tripulantes, sem dar mais detalhes.

