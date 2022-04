Ipsos aponta reeleição de Macron no segundo turno com 56% dos votos

O presidente da França, Emmanuel Macron, deverá ser reeleito no segundo turno da eleição do país, com 56% dos votos, segundo pesquisa da Ipsos feita em parceria com a Sopra Steria, por encomenda do jornal francês Le Parisien. Candidata da extrema-direita, Marine Le Pen aparece no levantamento com 44% das intenções de voto.

A pesquisa foi realizada nos últimos três dias e envolveu 1.674 entrevistados.

No primeiro turno, no último dia 10, Macron ficou com 27,84% dos votos válidos e Le Pen, com 23,15%. A votação em segundo turno está marcada para o dia 24.

