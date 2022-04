Inundações na África do Sul deixam quase 400 mortos

O número de mortos pelas devastadoras inundações na África do Sul subiu para 395 esta sexta-feira (15), principalmente na região de Durban, na costa leste do país, segundo as autoridades locais.

"Infelizmente, o número de mortos continua a aumentar e o último balanço é de 395 mortos", disse o escritório de gestão de desastres da província de Kwazulu-Natal em comunicado.

