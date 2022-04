Inter vence Spezia e pressiona Milan pela liderança do Italiano

A Internazionale de Milão derrotou o Spezia fora de casa por 3 a 1 nesta sexta-feira e se colocou provisoriamente na liderança do Campeonato Italiano com um ponto à frente do Milan.

Com o resultado, o time 'rossonero', que vem de dois decepcionantes empates em 0 a 0 contra Bologna e Torino, entra em campo pressionado contra o vice-lanterna Genoa para reassumir a ponta da tabela.

Na vitória de hoje, a Inter abriu o placar aos 31 minutos da primeira etapa com o croata Marcelo Brozovic. No segundo tempo, o argentino Lautaro Martínez ampliou para os 'nerazzurri' aos 28.

O Spezia descontou aos 43 minutos com Giulio Maggiore, mas aos 49 o chileno Alexis Sánchez fechou o placar e sacramentou a vitória interista.

"Era muito importante vencer, temos que continuar assim", disse em entrevista depois da partida Brozovic, que hoje marcou seu primeiro gol na temporada.

"Estamos fortes. Faltam seis jogos e devemos ganhar todos. Isso é tudo", acrescentou o croata.

-- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Spezia - Inter 1 - 3

Milan - Genoa

- Sábado:

(07h30) Cagliari - Sassuolo

(09h30) Sampdoria - Salernitana

Udinese - Empoli

(11h30) Fiorentina - Unione Venezia

(13h30) Juventus - Bologna

(15h45) Lazio - Torino

- Segunda-feira:

(14h00) Napoli - Roma

(16h00) Atalanta - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 69 32 20 9 3 68 25 43

2. Milan 68 32 20 8 4 56 29 27

3. Napoli 66 32 20 6 6 58 26 32

4. Juventus 62 32 18 8 6 49 28 21

5. Roma 57 32 17 6 9 53 36 17

6. Lazio 55 32 16 7 9 64 47 17

7. Fiorentina 53 31 16 5 10 52 40 12

8. Atalanta 51 31 14 9 8 53 36 17

9. Sassuolo 46 32 12 10 10 58 52 6

10. Hellas Verona 45 32 12 9 11 56 49 7

11. Torino 39 31 10 9 12 35 30 5

12. Bologna 37 31 10 7 14 34 44 -10

13. Udinese 36 30 8 12 10 43 48 -5

14. Empoli 34 32 8 10 14 41 56 -15

15. Spezia 33 33 9 6 18 33 57 -24

16. Sampdoria 29 32 8 5 19 39 54 -15

17. Cagliari 25 32 5 10 17 30 61 -31

18. Unione Venezia 22 31 5 7 19 26 57 -31

19. Genoa 22 32 2 16 14 24 52 -28

20. Salernitana 16 30 3 7 20 23 68 -45

