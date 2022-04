EUA aprova venda de equipamento militar para Nigéria por US$ 1 bilhão

O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou, nesta sexta-feira (15), uma grande venda de helicópteros de ataque para a Nigéria por quase US$ 1 bilhão, apesar das preocupações com o respeito aos direitos humanos no país mais populoso da África.

A venda de 12 helicópteros de ataque US AH 1Z Viper e equipamentos militares relacionados - incluindo sistemas de mira e visão noturna e suporte de treinamento - é estimada em US$ 997 milhões.

Permitirá "equipar melhor a Nigéria para promover a estabilidade regional e fortalecer a interação com os Estados Unidos e outros parceiros ocidentais", disse a Agência de Cooperação em Segurança da Defesa (DSCA).

Esta venda "constituirá uma importante contribuição para os objetivos de segurança dos Estados Unidos e da Nigéria, um parceiro estratégico na África subsaariana", acrescentou o DSCA em comunicado.

Maior economia da África subsaariana, a Nigéria, com 215 milhões de habitantes, é um ator essencial no continente aos olhos dos diferentes governos dos EUA que cortejam líderes nigerianos desde a restauração da democracia em 1999.

