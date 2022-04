Davidovich bate Fritz e vai às semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo

O espanhol Alejandro Davidovich, número 46 do mundo, se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo ao derrotar o americano Taylor Fritz (13º).

Davidovich fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-4 e 6-3, em duas horas e 25 minutos.

Esta é a primeira vez que o espanhol, de 22 anos, chega a uma semifinal Masters na carreira.

Na campanha, ele surpreendeu ao derrotar na segunda rodada o líder do ranking da ATP e favorito ao título, Novak Djokovic.

O próximo adversário do Davidovich será o búlgaro Grigor Dimitrov (29º), que hoje derrotou o polonês Hubert Hurkacz, também por 2 sets a 1.

