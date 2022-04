Coreia do Norte comemora 110 anos do nascimento de seu 'pai fundador'

A Coreia do Norte comemorou o 110º aniversário de Kim Il Sung, o fundador do país que morreu em 1994, nesta sexta-feira (15), informou a mídia estatal, sem dar detalhes de um possível desfile militar durante o qual o país poderia revelar novas armas.

Quinze de abril, data de nascimento do fundador do país, avô do atual líder Kim Jong Un, é conhecido na Coreia do Norte como o "Dia do Sol" e é um dos eventos políticos mais importantes do país.

A celebração ocorre três semanas após um poderoso teste de mísseis balísticos intercontinentais. Foi a primeira vez desde 2017 que este poderoso armamento foi testado e lançado com força total.

Altos funcionários sul-coreanos e norte-americanos estimaram que um teste nuclear poderia ocorrer por ocasião desta data simbólica, nesta sexta-feira.

Mas a mídia estatal não mencionou nenhum detalhe.

O site de notícias NK News, com sede em Seul, disse que suas fontes no Norte ouviram helicópteros e aviões sobrevoarem Pyongyang pouco depois da meia-noite, sugerindo que pode ter havido um desfile militar noturno.

Mas outro especialista enfatizou que o principal desfile militar provavelmente será realizado em 25 de abril, aniversário da fundação das forças armadas norte-coreanas.

"Como há apenas 10 dias entre os dois aniversários, parece difícil organizar um desfile em ambas as datas", disse Yang Moo-jin, professor de estudos norte-coreanos da universidade, à AFP.

Kim Il Sung continua sendo o "presidente eterno" do país. Desde muito jovem, todos os norte-coreanos aprendem a venerar sua figura e a de seu filho Kim Jong Il.

