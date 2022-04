Comunicado do Business Wire :Kioxia Corporation

A Kioxia Corporation e a Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) concluíram um acordo formal para investir conjuntamente na primeira fase da unidade de fabricação Fab7 (Y7), na planta Yokkaichi da Kioxia, na prefeitura de Mie, Japão, que é líder setorial. Com a construção da primeira fase da Y7 concluída, o investimento na joint venture possibilitará o início da produção a partir do terceiro ou quarto trimestre deste ano. A iniciativa representa um importante marco da parceira de empreendimento conjunto estratégico entre as duas empresas, que já tem 20 anos.

"Estamos muito satisfeitos em aprofundar a nossa parceria estratégica com a Western Digital por meio desse investimento conjunto na Y7", disse Nobuo Hayasaka, presidente e diretor executivo da Kioxia. "A rápida digitalização das sociedades sustenta a aceleração do uso de produtos de memória. Continuaremos a dar aproveitamento máximo à nossa parceria tecnológica e às economias de escala obtidas para desenvolver e produzir semicondutores de última geração e promover crescimento corporativo orgânico".

"O investimento conjunto na Y7 reforça nosso relacionamento produtivo e positivo com a Kioxia, destacando a nossa substancial participação no mercado global de memória, a importância contínua da memória e do armazenamento e o nosso compromisso multifacetado com o Japão", disse Dr. Siva Sivaram, presidente de Tecnologia e Estratégia da Western Digital. "Nossa parceria estratégica com a Kioxia levou ao lançamento de tecnologia de ponta e, ao mesmo tempo, aumentou a escala das capacidades de fabricação e P&D. Esperamos continuar a promover o sucesso no longo prazo juntos."

O investimento conjunto adiciona a sexta unidade de fabricação de memória flash à planta de Yokkaichi, melhorando sua posição como a maior unidade de fabricação de memória flash do mundo. A primeira fase da unidade Y7 produzirá memória flash 3D, incluindo memória flash com 112 e 162 camadas, e futuros nós.

A Kioxia e a Western Digital continuarão maximizando suas sinergias ao longo do desenvolvimento conjunto de memória flash 3D e do investimento, de forma alinhada com as tendências do mercado, para fortalecer a competitividade de cada uma das empresas e expandir sua liderança no segmento de memória.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória e se dedica a atividades de desenvolvimento, produção e venda de memórias flash e unidades em estado sólido (solid state drives, SSD). Em abril de 2017, a Toshiba Memory - sua antecessora - foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que, em 1987, criou a memória flash NAND. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com memória, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor com base em memória para a sociedade. A BiCS FLASH?, tecnologia inovadora de memória flash 3D da Kioxia, está definindo o futuro do armazenamento em aplicações de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSD, automóveis e centros de dados.

Sobre a Western Digital

A Western Digital está em uma missão para destravar o potencial dos dados aproveitando a possibilidade de usá-los. Com franquias de memória flash e HDD, com o apoio dos avanços nas tecnologias de memória, criamos inovações revolucionárias e soluções poderosas de armazenamento de dados para possibilitar a realização das aspirações do mundo. Como elemento central dos nossos valores, reconhecemos a urgência de combater a mudança climática e nos comprometemos com metas ambiciosas de redução de carbono por meio da iniciativa Science Based Targets. Saiba mais sobre a Western Digital e as marcas Western Digital®, SanDisk® e WD® em www.westerndigital.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à empresa contém declarações prospectivas conforme o significado que as leis federais de títulos e valores mobiliários dos EUA, incluindo declarações sobre expectativas quanto a tendências de demanda; condições de mercado e oportunidades; e o desempenho financeiro e operacional futuro da empresa. Os leitores são advertidos de que as declarações prospectivas se fundamentam nas atuais expectativas da gestão e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem levar os resultados efetivos a divergir significativa e adversamente dos que estão expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Os riscos e incertezas significativos incluem: respostas futuras e efeitos à pandemia de COVID-19 e seus efeitos; volatilidade nas condições econômicas globais; impacto dos negócios e condições de mercado; impacto de produtos e preços concorrentes; nossas atividades de desenvolvimento e lançamento de produtos com base em novas tecnologias e expansão em novos mercados de armazenamento de dados; riscos associados a iniciativas de redução de custos, reestruturações, aquisições, alienações, fusões, joint ventures e relacionamentos estratégicos; dificuldades ou atrasos na fabricação ou outras interrupções da cadeia de abastecimento; contratação e retenção de funcionários-chave; nosso nível substancial de endividamento e outras obrigações financeiras; mudanças nos nossos relacionamentos com clientes-chave; interrupções nas operações causadas por ataques cibernéticos ou outros riscos à segurança do sistema; ações de concorrentes; riscos associados à conformidade com as mudanças nos requisitos legais e regulatórios e o resultado de processos judiciais; e outros riscos e incertezas listados nos documentos arquivados pela empresa na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, "SEC") dos EUA, incluindo o Formulário 10-K da empresa arquivado na SEC em 27 de agosto de 2021, para qual sua atenção é direcionada. Não se deve depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem somente à deste documento, e a empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar essas declarações para refletir eventos ou circunstâncias posteriores, exceto na medida exigida por lei.

Western Digital, a logomarca Western Digital, SanDisk e WD são marcas registradas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Contatos da Western Digital: Lisa Neitzel Relação públicas da Western Digital 1-408-717-7607 [email protected]

Jun Takahashi Relações públicas da Western Digital - Japão 81-3-4334-7144 [email protected]

T. Peter Andrew Relações com investidores da Western Digital Investor 1-949-672-9655 [email protected]

Contatos da Kioxia: Kota Yamaji Relações Públicas da Kioxia 81-3-6478-2319 [email protected]

