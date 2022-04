Bayern tenta esquecer eliminação na Champions para focar na Bundesliga

Depois da dolorosa eliminação para o Villarreal nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Bayern de Munique tentará virar a página na 30ª rodada do Campeonato Alemão contra o modesto Arminia Bielefeld, 16º na tabela.

Líder com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado (Borussia Dortmund), o time bávaro tem tudo para conquistar mais um título nacional. Uma vitória no domingo o deixaria muito próximo desse objetivo.

"Não vai ser fácil preparar o próximo jogo. Um grande fator de motivação acaba de se romper com esta eliminação", disse o treinador do Bayern, Julian Nagelsmann.

Atento a um possível tropeço do líder estará o Dortmund, que joga antes, no sábado, contra o Wolfsburg (13º).

Mais distante da briga pelo título, o principal jogo da rodada será entre o Bayern Leverkusen (3º) e o RB Leipzig (4º), que estão separados na tabela por apenas um ponto.

Em boa fase desde janeiro, o Leipzig vem motivado para o confronto com a classificação para as semifinais da Liga Europa no meio da semana.

Já o Freiburg, em quinto, não deverá ter vida difícil contra o Bochum (12º), que no meio da tabela não corre riscos nem tem grandes aspirações no campeonato.

-- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sábado:

(10h30) Augsburg - Hertha Berlim

Mainz - Stuttgart

Borussia Dortmund - Wolfsburg

Freiburg - Bochum

(13h30) Borussia Mönchengladbach - Colônia

- Domingo:

(10h30) Arminia Bielefeld - Bayern de Munique

(12h30) Union Berlin - Eintracht Frankfurt

Hoffenheim - Greuther Fürth

(14h30) Bayer Leverkusen - RB Leipzig

Clasificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 69 29 22 3 4 86 29 57

2. Borussia Dortmund 60 29 19 3 7 70 42 28

3. Bayer Leverkusen 52 29 15 7 7 68 42 26

4. RB Leipzig 51 29 15 6 8 64 31 33

5. Freiburg 48 29 13 9 7 46 34 12

6. Hoffenheim 44 29 13 5 11 50 45 5

7. Union Berlin 44 29 12 8 9 38 39 -1

8. Colônia 43 29 11 10 8 41 43 -2

9. Eintracht Frankfurt 39 29 10 9 10 40 40 0

10. Mainz 38 29 11 5 13 43 36 7

11. Borussia Mönchengladbach 37 29 10 7 12 41 52 -11

12. Bochum 36 29 10 6 13 30 40 -10

13. Wolfsburg 34 29 10 4 15 33 45 -12

14. Augsburg 32 29 8 8 13 34 46 -12

15. Stuttgart 27 29 6 9 14 36 53 -17

16. Arminia Bielefeld 26 29 5 11 13 23 43 -20

17. Hertha Berlim 26 29 7 5 17 31 66 -35

18. Greuther Fürth 16 29 3 7 19 24 72 -48

