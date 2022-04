Barcelona confirma lesão de Pedri, que pode ficar fora até o fim da temporada

O Barcelona confirmou nesta sexta-feira que o jovem meia Pedri, de 19 anos, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda que pode deixá-lo de fora pelo resto da temporada.

"Os exames realizados nesta manhã confirmaram que Pedri tem uma ruptura no bíceps femoral da coxa esquerda. Sua evolução marcará o tempo de retorno", explicou o Barça em comunicado.

Segundo a imprensa catalã, a recuperação para este tipo de lesão leva pelo menos um mês, o que poderia deixar Pedri fora de combate até o final do Campeonato Espanhol, cuja última rodada está marcada para o dia 22 de maio.

Pedri sentiu dores no final do primeiro tempo ontem contra o Eintracht Frankfurt no Camp Nou, onde o Barcelona foi derrotado por 3 a 2 e eliminado da Liga Europa. Após consultar os médicos no intervalo, o técnico Xavi Hernández decidiu substituí-lo por Frenkie de Jong.

Premiado como revelação da Eurocopa no ano passado, Pedri renovou seu contrato em outubro com o Barça até 2026, com uma multa rescisória de 1 bilhão de euros.

