Alexander Medina não é mais técnico do Inter

O Internacional anunciou a demissão do treinador uruguaio Alexander Medina nesta sexta-feira, um dia depois do empate com o Guaireña do Paraguai no Beira-Rio pela Copa Sul-Americana.

"O Sport Club Internacional comunica que Alexander Medina não é mais técnico do time. Também deixam o clube os auxiliares Fernando Machado e Jadson Vieira; os preparadores físicos Alexis Olariaga e Richard González; e o analista de desempenho Mariano Levisman", informou o 'Colorado' em comunicado.

"O clube agradece e deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras", acrescenta a nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O auxiliar técnico Cauan de Almeida assumirá interinamente o comando da equipe, que no próximo domingo recebe o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro.

O empate em casa com o modesto Guaireña, que é apenas o nono colocado no Campeonato Paraguaio, agravou a crise no time 'Colorado', que depois do jogo foi muito vaiado pela torcida por conta dos maus resultados até aqui na temporada.

Medina foi anunciado como treinador do Inter em dezembro. Em quatro meses no clube, teve seis vitórias, seis empates e cinco derrotas em 17 jogos.

Entre os fracassos na temporada estão a eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho para o rival Grêmio, que está na Série B do Brasileirão, e a queda na primeira rodada da Copa do Brasil para o Globo do Rio Grande do Norte.

Em meio à crise, o Inter se despedirá no domingo do ídolo Andrés D'Alessandro, de 41 anos, que irá se aposentar do futebol.

msi/cb

Tags