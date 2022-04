Wall Street fecha em queda frente a repique dos bônus

A bolsa de Nova York fechou no vermelho nesta quinta-feira (14), em uma semana mais curta pelo feriado da Sexta-feira Santa, em um momento em que os rendimentos dos bônus subiram, refletindo as preocupações com a alta das taxas de juros.

Segundo os resultados provisórios do fechamento, o índice Dow Jones recuou 0,33% a 34.450,84 pontos. O Nasdaq, cujos valores tecnológicos são muito sensíveis às taxas de juros, caiu 2,14% a 13.351,08 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 1,21% a 4.392,62 pontos.

