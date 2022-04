Reino Unido congela 13 bilhões de dólares em bens de sócios de Abramovich

O Reino Unido anunciou nesta quinta-feira o congelamento de ativos no valor de cerca de 10 bilhões de libras (13 bilhões de dólares, 12 bilhões de euros) de dois oligarcas há muito associados ao russo Roman Abramovich, dono do Chelsea FC.

As sanções contra o técnico do Chelsea, Eugene Tenenbaum, e David Davidovich, canadense e russo, respectivamente, elevam para 106 o número total de oligarcas, parentes e associados sancionados por Londres desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro.

O governo britânico garantiu que esse congelamento de ativos - o maior da história do país - cortará as principais fontes de renda da "máquina de guerra" do presidente russo, Vladimir Putin.

"Estamos visando o círculo de pessoas mais próximas ao Kremlin", disse a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, em comunicado.

"Continuaremos com as sanções até que Putin falhe na Ucrânia. Nada e ninguém está descartado", acrescentou.

Davidovich, que a Forbes descreve como "o braço direito discreto de Abramovich", também foi proibido de viajar no Reino Unido.

Por sua vez, Tenenbaum é apresentado como um dos sócios comerciais mais próximos do dono do Chelsea, que imediatamente após a invasão russa assumiu o controle de uma empresa de investimentos ligada a Abramovich.

A ilha de Jersey, uma dependência da Coroa Britânica, anunciou na quarta-feira que congelou mais de US$ 7 bilhões em ativos que se acredita estarem ligados a Abramovich.

No mês passado, Londres já impôs sanções ao magnata por seus laços estreitos com Putin. O bilionário foi forçado a colocar à venda o clube de futebol londrino que comprou em 2003.

Abramovich também está na lista de pessoas sancionadas pela União Europeia em março.

