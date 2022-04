Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da situação na Ucrânia em 14 de abril às 05h (Bras.). (135 x 117 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da Ucrânia com os corredores de evacuação de civis, em 14 de abril. (135 x 146 mm) - Atualização disponível

3/ Ficha sobre o cruzador russo "Moskva", principal navio da frota russa do Mar Negro. (135 x 84 mm) - Disponível

* AfSul-inundações:

1/ Mapa da África do Sul localizando a província KwaZulu-Natal, a mais afetada por devastadoras inundações, as piores em décadas. (90x67 mm) - Disponível

2/ Mapa da África do Sul com as precipitações acumuladas entre 1 e 10 de abril. (90x67 mm) - Disponível

* Israel-Palestinos-conflito: mapa de Israel e dos territórios palestinos localizando Jenin. (45 x 69 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Brasil-petróleo-economia-empresas-governo:

1/ Resultados trimestrais da Petrobras e seus presidentes nos últimos anos. (135x100 mm) - Disponível

2/ Evolução do preço da gasolina e do diesel no Brasil desde janeiro de 2020. (89x82 mm) - Reenvio disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* França-cinema-festival: seleção oficial para o 75º Festival de Cannes. (135 x 110 mm) - Disponível

ESPORTES

* Fbl-WC-Mundial-2022-CAT: calendário das partidas de repescagem para determinar as 3 últimas equipes que se classificarão parar o Mundial. (90 x 66 mm) - Atualização disponível

* Fbl-Sul-americana-2022-grupos: apresentação das partidas da fase de grupos da Copa Sul-americana 2022, de 12 a 14 de abril. (90 x 105 mm) - Atualização disponível

* Fbl-Libertadores-2022-grupos: apresentação das partidas da fase de grupos da Copa Libertadores 2022, de 12 a 14 de abril. (90 x 104 mm) - Atualização disponível

