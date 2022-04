PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia sofre duro revés na guerra da Ucrânia por explosão de navio no Mar Negro

TWITTER ELON MUSK: Elon Musk lança oferta hostil para comprar '100% do Twitter'

CANNES: David Cronenberg, James Gray e os irmãos Dardenne no 75º Festival de Cinema de Cannes

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ====

ODESSA:

Rússia sofre duro revés na guerra da Ucrânia por explosão de navio no Mar Negro

Rússia sofreu um grave revés na quinta-feira em sua ofensiva contra a Ucrânia com o incêndio e evacuação de seu navio "Moskva" no Mar Negro, que Kiev afirma ter atingido com mísseis, enquanto as tropas russas tentam tomar o porto estratégico de Mariupol.

(Ucrânia Rússia conflitos sanções energia economia, Central, 1000 palavras - já transmitida)

KIEV:

A dificuldade de estabelecer um balanço das perdas humanas na Ucrânia

Sete semanas após o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, ainda é difícil estabelecer um balanço exato das perdas civis e militares. Mas tanto a ONU quanto as autoridades russas e ucranianas dão algumas pistas.

(conflito Rússia ONU Ucrânia, Quadro, 673 palavras - já transmitida)

MOSCOU:

Moskva: o navio-símbolo da Rússia no Mar Negro

O cruzador Moskva, o navio-símbolo da frota russa do Mar Negro que foi gravemente danificado nesta quinta-feira (14), é uma embarcação altamente simbólica que participou de numerosas operações militares e também serviu de ferramenta da diplomacia russa.

(conflito Rússia Ucrânia defesa, Quadro, 508 palavras - já transmitida)

WASHINGTON:

FMI: guerra na Ucrânia e inflação desacelerarão o crescimento mundial em 2022 e 2023

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu suas previsões de crescimento global para 2022 e 2023 devido à guerra na Ucrânia, mas prevê um aumento do PIB na maioria dos países, anunciou a diretora-geral da instituição nesta quinta-feira (14).

(conflito Rússia FMI inflação economia macroeconomia BM Ucrânia, Central, 607 palavras - já transmitida)

=== TWITTER ELON MUSK ===

SAN FRANCISCO:

Elon Musk lança oferta hostil para comprar '100% do Twitter'

O presidente da Tesla, Elon Musk, que recentemente adquiriu 9,2% do capital do Twitter, lançou uma proposta hostil para adquirir a integralidade da empresa e retirá-la de Wall Street, insistindo que essa é sua "melhor e última oferta".

(EUA bolsa investimentos internet ações, Central, 499 palavras - já transmitida)

SAN FRANCISCO:

Elon Musk, o visionário da tecnologia de volta aos holofotes

Viajar para o espaço? Feito. Interromper a indústria automobilística? Feito. Assumir o Twitter? Pode ser. De empresário excêntrico ao homem mais rico do mundo, Elon Musk gosta de sonhar alto e hoje em dia está em toda parte.

(EUA empresas internet, Perfil, 700 palavras - a ser transmitida)

=== CANNES ===

PARIS:

David Cronenberg, James Gray e os irmãos Dardenne no 75º Festival de Cinema deCannes

O cineasta canadense David Cronenberg, o americano James Gray, os irmãos belgas Dardenne e o russo Kirill Serebrennikov, atualmente no exterior, disputarão a Palma de Ouro no 75º Festival de Cannes, anunciou o delegado geral do concurso, Thierry Fremaux.

(França festival cinema, Central, 605 palavras - já transmitida)

PARIS:

Veja os filmes na disputa no 75º Festival de Cannes

Esses são os 18 filmes na disputa pelo prêmio máximo do 75º Festival de Cannes, apresentados nesta quinta-feira (14).

(França cinema festival, Quadro, 600 palavras - a ser transmitida)

PARIS:

O eco da guerra na Ucrânia ressoará no Festival de Cannes

A Ucrânia estará presente no 75º Festival de Cinema de Cannes, com dois diretores, de gerações diferentes, dispostos a narrar o passado e o presente difícil deste país.

(França cinema conflito Ucrânia festival Rússia, Ângulo, 493 palavras - a ser transmitida)

== OUTRAS NOTÍCIAS ==

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

'Influencers' indígenas levam a luta ancestral para as redes

"Gostei, gostei". Sem tirar os olhos de um dos dois Iphones que segura em suas mãos, Samela Awiá, uma indígena do povo Satere Mawé, aprova um vídeo que se tornará um 'post' em suas redes sociais.

(Brasil governo direitos, Reportagem, 655 palavras - já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Reino Unido anuncia controverso plano de combate à migração clandestina

O Reino Unido anunciou nesta quinta-feira (14) um plano controverso para controlar a migração clandestina, que inclui o envio de solicitantes de asilo para Ruanda, um país africano a 7.000 km de distância, e o monitoramento de travessias ilegais do Canal da Mancha com navios militares.

(Ruanda governo GB imigração migrantes, Central, 567 palavras - já transmitida)

FRANKFURT:

BCE mantém juros em zero, apesar de inflação recorde

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu nesta quinta-feira (14) manter as suas principais taxas de juro em zero e confirmou que, apesar da inflação, vai continuar com as suas compras líquidas de dívida até "o terceiro trimestre", segundo um comunicado.

(BCE, juros, taxas, Central, 486 palavras - já transmitida)

-- ÁSIA

ABUYOG:

Inundações nas Filipinas deixam quase 150 mortos

O número de mortos por deslizamentos de terra e inundações nas Filipinas, causados pela tempestade tropical Megi, subiu para ao menos 148 nesta quinta-feira (14), segundo dados oficiais, depois que mais corpos foram encontrados em cidades cobertos de lama.

(inundações catástrofe desmoronamento Filipinas, Central, 466 palavras - já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JENIN:

Três palestinos morrem na Cisjordânia após operações militares israelenses

Três palestinos morreram nesta quinta-feira (14) na Cisjordânia, onde Israel vem realizando "operações antiterroristas" há uma semana, após uma série de ataques sangrentos no coração de Tel Aviv.

(palestinos conflito Cisjordânia Israel, Central, 581 palavras - já transmitida)

-- ÁFRICA

DURBAN:

Difícil busca por desaparecidos nas enchentes na África do Sul continua

Equipes de resgate continuam as buscas nesta quinta-feira (14) por dezenas de pessoas dadas como desaparecidas na África do Sul, depois que enchentes devastadoras mataram mais de 300 pessoas e destruíram estradas, pontes e milhares de casas em Durban, deixando muitos sobreviventes entregues à própria sorte.

(ÁfricadoSul inundações, Central, 584 palavras - já transmitida)

== ESPORTE ==

- Acompanhamento dos jogos da Liga Europa

- Acompanhamento de Vélez Sarsfield-RB Bragantino pela Copa Libertadores

