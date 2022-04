Papa realiza tradicional lava-pés prisão italiana

O Papa Francisco realizou nesta quinta-feira (14), em uma prisão italiana, o tradicional ritual de lava-pés com uma dúzia de detentos, informou o Vaticano.

Francisco, de 85 anos, viajou para a prisão de Civitavecchia, a cerca de 80 quilômetros a noroeste de Roma, para a cerimônia, que ocorreu sem a presença da imprensa.

"O Papa Francisco repetiu o gesto de Jesus durante a Última Ceia, quando o Senhor lavou os pés de seus discípulos em sinal de amor e serviço e impulsionado pelas vexações, com 12 detentos, homens e mulheres, entre eles pessoas de diferentes idades e diferentes nacionalidades", informou a Santa Sé em um comunicado.

O papa retomou, assim, um dos ritos iniciados durante seu pontificado, há nove anos.

Nos últimos dois anos, marcados pela pandemia, o pontífice teve que deixar de lavar e beijar os pés dos detentos e celebrou o Calvário e a morte de Jesus na cruz dentro dos muros do Vaticano, sem as multidões de fiéis que costumavam frequentar esses eventos.

Este ano, os problemas de saúde do argentino, que sofre de fortes dores no joelho e tem dificuldades evidentes para andar, marcaram as cerimônias.

No Domingo de Ramos, diante de multidões de fiéis, Francisco estava quase sempre sentado, não podia andar em procissão, chegava em um carro preto ao altar e estava sempre acompanhado de um ajudante.

As longas cerimônias da Semana Santa representam um problema devido à inflamação que ele sofre desde janeiro no joelho, razão pela qual raramente se levanta, e tem usado o papamóvel com mais frequência e necessitando do apoio de um assistente.

Francisco realizará na sexta-feira no Coliseu de Roma, símbolo máximo da cidade, a Via Sacra noturna, importante rito católico da Páscoa.

Este ano, segundo o diretor da assessoria de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, duas mulheres da Ucrânia e da Rússia foram convidadas a carregar a cruz em uma das estações que encenam o martírio e a morte de Jesus, de condenação até sua sepultura.

Uma iniciativa pela paz e a reconciliação que gerou polêmica entre a comunidade ucraniana devido à atual guerra entre os dois países.

