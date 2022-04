NBA multa Miles Bridges por atirar protetor bucal em torcedora

O ala Miles Bridges, do Charlotte Hornets, foi multado nesta quinta-feira pela NBA em US$ 50 mil por atirar seu protetor bucal contra a arquibancada no jogo de ontem contra o Atlanta Hawks e atingir no rosto uma torcedora.

O incidente aconteceu em partida válida pelo Play-In da liga americana de basquete, uma espécie de repescagem para os playoffs, na qual os Hornets foram derrotados pelos Hawks por 132 a 103 e foram eliminados.

Bridges, que teve uma atuação decepcionante, foi expulso por reclamar da arbitragem a seis minutos do fim do jogo, quando o Charlote já perdia por 31 pontos.

Enquanto se dirigia ao vestiário sob as vaias da torcida do Atlanta, Bridges se irritou com um torcedor começou a gritar e atirou com toda força o protetor bucal no homem, mas acabou acertando uma jovem que estava próxima.

"Estava de cabeça quente pelas decisões (dos árbitros). Definitivamente não deveria ter feito isso", disse o jogador depois da partida.

"Estava mirando no cara que estava gritando e acertei uma garota. Assumo toda a responsabilidade e assumirei as consequências que a NBA impuser", acrescentou Bridges, que mais tarde no Twitter pediu o contato da jovem para se desculpar.

Ao jornal Charlotte Observer, a torcedora disse apenas que tem 16 anos e preferiu não se identificar nem dar declarações.

Bridges, de 24 anos, foi o principal pontuador dos Hornets na temporada (20,2 pontos de média). Apesar de contar com um elenco promissor, a franquia de propriedade de Michael Jordan ficou fora dos playoffs pela sexta campanha consecutiva.

