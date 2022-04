EUA indiciam político russo por propaganda contra Ucrânia

O político russo Alexandre Babakov, que já havia sido alvo de sanções internacionais no passado, além de dois colaboradores, foram indiciados nesta quinta-feira pela justiça dos Estados Unidos por atividades ilegais de influência e propaganda hostil à Ucrânia em solo americano, anunciou a justiça de Nova York.

Alexandre Babakov, deputado da Duma, e dois colaboradores são suspeitos de terem atuado sob a tutela de uma ONG, "Instituto de Estudos para a Integração Internacional", para realizar suas operações desde 2012, antes da guerra na Ucrânia.

Eles são acusados de tentar entrar em contato com "pelo menos um membro do Congresso dos EUA" em março de 2017 para oferecer uma viagem gratuita a Yalta, na Crimeia controlada pela Rússia, para participar de uma conferência organizada pelo líder pró-russo Sergei Axiov, que estava sujeito a sanções dos EUA.

Eles também são suspeitos de entrar em contato com "membros do Congresso entre 2012 e 2017 para solicitar reuniões e oferecer viagens a pelo menos um membro do Congresso em nome de Babakov, além de outras autoridades estrangeiras alinhadas com seus cargos", afirmaram promotores do tribunal federal em nota.

Segundo a promotoria, eles teriam tentado recrutar pelo menos um cidadão americano para ajudá-los e "procuraram cooptar políticos americanos e europeus" por suas atividades de influência e propaganda.

"A acusação mostra que as ações ilegítimas da Rússia contra a Ucrânia vão além do campo de batalha", disse o promotor Damian Williams.

Ex-chefe do partido Rodina, atualmente filiado ao partido Rússia Justa, Alexandre Babakov foi nomeado por Vladimir Putin em 2012 para liderar a administração dos russos no exterior.

O deputado e seus dois colaboradores, Alexandre Vorobev e Mikhail Plisyuk, são acusados de conspirar para recrutar cidadãos americanos para atuar como agentes russos não registrados nos Estados Unidos, com o objetivo de burlar sanções e fraudar vistos.

