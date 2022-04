Ericsson pode ter que fazer novos pagamentos à justiça dos EUA pelo caso do Iraque

A empresa sueca Ericsson admitiu nesta quinta-feira (14) que é "provável" que tenha que pagar mais multas ao tribunal dos Estados Unidos para resolver um caso de corrupção no Iraque que atormenta a gigante de equipamentos de telecomunicações desde o início do ano.

"A resolução desses casos pode levar a diferentes tipos de ações do Departamento de Justiça dos EUA e pode incluir novos pagamentos adicionais", disse Ericsson após a publicação dos resultados do primeiro trimestre.

Nos primeiros três meses do ano, o lucro líquido da empresa de telefonia móvel caiu 8%, para 2,9 bilhões de coroas (US$ 307 milhões), enquanto o lucro operacional caiu 10%, para 4,7 bilhões de coroas (cerca de US$ 500 milhões).

A receita aumentou 11% para 55,1 bilhões de coroas, impulsionada pelos investimentos das operadoras de telecomunicações neste trimestre em 5G, especialmente na Europa e América do Norte e do Sul.

