Costa do Marfim: governo renuncia; presidente fará redução de ministérios

Primeiro-ministro Patrick Achi e todo o corpo ministerial entregou os cargos nessa quarta-feira, 13; presidente Alassane Ouattara fará mudanças na estrutura do governo

O primeiro-ministro da Costa do Marfim, Patrick Achi, renunciou nessa quarta-feira, 13. Além dele, todo o corpo ministerial do governo também entregou os cargos.

A renúncia foi formalizada em uma reunião entre os ministros e o presidente do país, Alassane Ouattara, em Yamussucro, capital da Costa do Margim. Achi disse à imprensa que a decisão se deve a um projeto de redução do número de ministérios.

Ouattara, por sua vez, já anunciou ter aceitado a renúncia dos oficiais. Ele confirmou à mídia local que pretende reduzir a quantidade de ministérios, dos atuais 41 para cerca de 30. Os novos nomes, segundo ele, serão confirmados na próxima semana.

Patrick Achi foi eleito primeiro-ministro em março de 2021. Ele foi o terceiro a ocupar a posição em três anos. Seus dois antecessores imediatos morreram no cargo.

Amadou Gon Coulibaly, que também era candidato às eleições presidenciais, teve um mal súbito durante reunião do governo, em julho de 2020. Hamed Bakayoko, que ocupou a posição em seguida, sucumbiu a um câncer em março de 2021.

