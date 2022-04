Comunicado do Business Wire :The smarter E Europe

As metas de proteção climática e o profundo aumento nos preços de combustíveis fósseis, além da demanda por segurança de energia, estão impulsionando a transição energética. O hidrogênio verde é um importante elemento para o futuro com fontes energéticas, transporte e indústria sem emissão de gás carbônico. Além disso, está próximo de revolucionar o mercado. A missão é consolidar cadeias de valor completas. O segundo "Green Hydrogen Forum", parte da maior plataforma do setor de energia da Europa, The smarter E Europe, que será realizado em Messe München, entre os dias 11 a 13 de maio de 2022, terá como foco o hidrogênio verde. Já estão disponíveis osingressos da exibição.

A economia do hidrogênio verde é um aspecto fundamental da solução destinada à Europa, que visa garantir meios autossustentáveis mais independentes e livres de combustíveis fósseis no futuro, principalmente durante crises e guerras", destaca Dr. Michael Spirig, CEO do European Electrolyser & Fuel Cell Forum (EFCF). Ele ainda destaca que, "hoje, torna-se importante investir em todos os componentes da cadeia de valor ao mesmo tempo. Dessa forma, a produção, o armazenamento e o consumo sustentáveis crescem juntos cada vez mais".

O"Green Hydrogen Forum & Expo"traz estímulos ao setor

O "Green Hydrogen Forum & Expo" sera realizado como parte do ees Europe 2022, no Hall B2: durante três dias, especialistas internacionais falarão sobre as condições no âmbito político, os mercados internacionais, a infraestrutura necessária e os projetos modelo. Durante a sessão de abertura, que será realizada no dia 11 de maio, Jorgo Chatzimarkakis, CEO da European trade association Hydrogen Europe, discursará sobre o papel do hidrogênio como um acelerador da resiliência no sistema energético europeu. A prof. Dra. Veronika Grimm, membro do Conselho de Especialistas em Economia do Governo Federal da Alemanha, encerrará com uma apresentação sobre o hidrogênio e sua eficiência econômica, além da importância rentável para a Alemanha e a Europa.

O Sr. Chatzimarkakis, que apresentará um painel de debate sobre as medidas necessárias para o uso industrial do hidrogênio, contará com a presença de outros especialistas do setor, como Werner Diwald, Diretor Executivo da German Hydrogen and Fuel Cell Association DWV, e Cornelius Matthes, CEO da Dii Desert Energy.

Na área de exibição associada, as empresas demonstrarão produtos e serviços relacionados ao hidrogênio, células de combustível, eletrólise e a tecnologia power-to-gas (P2G).

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220413005450/pt/

Contato

Solar Promotion GmbH Horst Dufner | Tel.: +49 7231 58598-0 [email protected]

Contato de imprensa: fischerAppelt, relations Felizia Rein| Tel. +49 89 74 74 66 40 [email protected]

