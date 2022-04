Comunicado do Business Wire :Newmont Corporation

A Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) lançou hoje seu Relatório de Sustentabilidade 2021 como parte do conjunto de relatórios sobre as práticas ambientais, sociais e de governança (environmental, social and governance, ESG) da Empresa em importantes áreas que incluem saúde, segurança e proteção, direitos humanos, o meio ambiente, aceitação social, governança, e inclusão e diversidade.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220414005629/pt/

"A Newmont possui uma longa tradição de definir e relatar de maneira transparente metas públicas. Com este relatório, oferecemos a partes interessadas um entendimento claro e abrangente dos nossos tópicos de sustentabilidade mais importantes", disse Tom Palmer, presidente e diretor executivo da Newmont. "Como empresa líder mundial em ouro, nossas práticas de ESG estão entrelaçadas na essência da nossa empresa enquanto trabalhamos para alcançar nosso propósito: criar valor e melhorar vidas através da mineração sustentável e responsável."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Destaques do Relatório de Sustentabilidade 2021 da Newmont:

-- Compromisso com a saúde e segurança: zero fatalidades relacionadas ao trabalho pelo terceiro ano consecutivo. Maior integração do nosso programa de Gestão de Risco de Fatalidade com foco na verificação de condições críticas que evitam fatalidades e instruem líderes da linha de frente para que forneçam liderança visível e verdadeira.

-- Resposta à COVID-19: continuamos a colocar a saúde, a segurança e o bem-estar da nossa força de trabalho e comunidades onde operamos no centro de cada decisão tomada pela Empresa. A Newmont apoiou firmemente as vacinas contra a COVID-19 quando elas foram disponibilizadas e adotou a posição de exigir que todos os funcionários e trabalhadores terceirizados fossem totalmente vacinados. Com contribuições do Global Community Support Fund da Newmont, a Empresa apoiou unidades de testagem da COVID-19, campanhas de conscientização da vacina e aplicação de vacinas em áreas próximas às nossas operações.

-- Desempenho financeiro vinculado à sustentabilidade: estabelecido o primeiro compromisso vinculado à sustentabilidade do setor, responsabilizando a Newmont por cumprir nossas metas de redução de emissões para 2030 e alcançar paridade de gênero em cargos de liderança sênior até 2030. Isso representa o próximo passo para alinhar nossos negócios aos nossos compromissos e valores, vinculando o pagamento de taxa de juros ao nosso desempenho em importantes prioridades de ESG.

-- Compartilhamento de valor: a Newmont exerceu um importante papel na criação de valor econômico em comunidades e jurisdições anfitriãs, contribuindo com US$ 10,8 bilhões para sua força de trabalho, comunidades e jurisdições anfitriãs, através de salários e benefícios, custos operacionais, gastos de capital, royalties e impostos. Isso inclui o gasto de US$ 1,4 bilhão com fornecedores locais e indígenas, US$ 21,9 milhões em investimentos comunitários e oferecendo oportunidades contínuas de emprego para locais e indígenas, juntamente com US$ 3,5 milhões adicionais do Global Community Support Fund da Newmont.

Os esforços da Newmont em matéria de sustentabilidade continuam sendo reconhecidos por diversas organizações líderes independentes:

-- Reconhecida como a mineradora de ouro líder pelo sétimo ano consecutivo no Índice de Sustentabilidade Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index, DJSI), enquanto continua sendo classificada como a melhor empresa mineradora na lista das Empresas Mais Admiradas do Mundo da FORTUNE;

-- Obteve uma classificação "AA" da MSCI, colocando a Newmont no quartil superior para metais preciosos e mineração;

-- Listada como a sexta colocada geral e a principal empresa de mineração na lista dos 100 Melhores Cidadãos Corporativos da 3BL;

-- Incluída no Índice de Igualdade de Gênero da Bloomberg (Gender-Equality Index, GEI) pelos esforços para promover mulheres no ambiente de trabalho pelo quarto ano consecutivo;

-- Nomeada para a JUST 100 como uma das empresas mais JUSTAS da América pela JUST Capital e CNBC, incluída na lista JUST 100 e nomeada Líder do Setor para 2022; e

-- Uma das empresas mais transparentes no S&P 500, de acordo com a Pontuação de divulgação de ESG da Bloomberg (Bloomberg's ESG Disclosure Score).

O Relatório de Sustentabilidade da Newmont 2021 é redigido de acordo com a opção de núcleo de padrões universais GRI 2016, o suplemento da GRI relativo ao setor de mineração e metais, os padrões de metais e mineração do Conselho de padrões contábeis de sustentabilidade (Sustainability Accounting Standards Board, SASB), e é assegurado externamente por um terceiro independente. Além disso, o relatório de sustentabilidade da Newmont se alinha às Expectativas de Desempenho dos Princípios de Mineração do Conselho Internacional de Mineração e Metais (International Council on Mining and Metals, ICMM) e aos Princípios Responsáveis de Mineração de Ouro do Conselho Mundial do Ouro.

O Relatório de Sustentabilidade 2021 na íntegra, juntamente com tabelas de dados de ESG e amplos índices de conteúdos relativos a GRI e SASB estão disponíveis para download no site da Newmont.

Sobre a Newmont

A Newmont é a principal empresa de ouro do mundo e produtora de cobre, prata, zinco e chumbo. O portfólio de ativos, perspectivas e talentos de padrão internacional da empresa está fundamentado em jurisdições de mineração favoráveis na América do Norte, América do Sul, Austrália e África. A única produtora de ouro listada no índice S&P 500, a Newmont é amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança. A empresa é líder do setor em geração de valor, respaldada por sólidos padrões de segurança, execução superior e expertise técnica. A Newmont foi fundada em 1921 e atua como empresa de capital aberto desde 1925.

Na Newmont, nosso objetivo é criar valor e melhorar vidas por meio de mineração sustentável e responsável. Para saber mais sobre as iniciativas e estratégias de sustentabilidade da Newmont, acesse www.newmont.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220414005629/pt/

Contato

Contato com a mídia Courtney Boone, 303.837.5159 [email protected] Contato com investidores Daniel Horton 303.837.5468 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags